Cesó el alerta meteorológico: así seguirá el tiempo en el Chaco

20 octubre, 2025
Gustavo Duarte

Tras dos jornadas de intensas lluvias en gran parte del Chaco, el Servicio Meteorológico Nacional dictó el cese del alerta y si bien podría haber algunas precipitaciones en las próximas horas, en Resistencia y alrededores, ya no esperan fenómenos fuertes, con tiempo mejorando a partir de la tarde del sábado y ambiente agradable.

En ese marco, para este sábado se prevén chaparrones por la mañana, y cielo parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves a moderados del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 29 de máxima.

Asimismo, para el domingo -Día de la Madre- se espera cielo algo nublado y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 28.

En tanto, para el lunes se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde-noche, con 15 grados de temperatura mínima y 27 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tiempo bueno con cielo parcialmente nublado, y leve ascenso de temperatura: mínima de 17 grados y máxima de 30.

