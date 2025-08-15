Cazador descubierto con armas y un guazuncho faenado

En el marco de operativos de prevención de ilícitos e infracciones a las leyes, los agentes de la Sección Rural Colonia Alcalá realizaron patrullajes por caminos vecinales de la zona y emplazamientos de control vehicular.

Alrededor de las 2 de la madrugada demoraron el paso de una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 30 años. Solicitaron las documentaciones pertinentes y solicitaron que exhiba la parte trasera del vehículo.

Fue así que descubrieron que tenía elementos de caza, y un animal de la especie guazuncho recientemente faenado. El ciudadano no poseía documentación del arma ni tampoco permiso para la práctica de caza.

Por ello procedieron al secuestro de una escopeta calibre 12, con dos cartuchos del mismo calibre, un cuchillo, una linterna y del animal.

Finalmente fue notificado por Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino y por Infracción a la Ley de Caza.