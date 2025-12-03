Cayó una «viuda negra» en Corrientes: drogaba a hombres con mate

Una abogada y periodista rural, ya condenada por falsificar documentos, volvió a quedar detenida: esta vez por dos robos bajo la modalidad «viuda negra» en la capital correntina. Ramona Isabel Ramírez, de 58 años, usaba perfiles falsos en Facebook y Tinder, se hacía llamar «Roxana» y contactaba a hombres mayores.

Tras ganarse su confianza, los convencía de ir a sus casas, donde los drogaba con mate y, junto a dos cómplices, les saqueaban la vivienda.

La Policía logró identificarla por cámaras de seguridad y detenerla. También hallaron un Chevrolet Corsa robado y un Renault Sandero, usados para seguir a las víctimas.

Ramírez ya tenía antecedentes por estafas, falsificación de sellos judiciales y hasta por hacerse pasar por inspectora de AFIP. Incluso, fue denunciada en 2003 por la mamá de Cristian Schaerer, por pedir dinero a cambio de información falsa durante el secuestro. Con un historial cargado de engaños, ahora enfrenta una nueva causa por robos y asociación ilícita.