Cayó un hombre que vendía tucanes bebés por WhatsApp

La Policía Rural de Presidencia de la Plaza y Machagai detuvo este miércoles a un hombre de 43 años que ofrecía en venta tucanes bebés, a través de grupos de Whatsapp, al tiempo que secuestró cinco aves de esa especie de apenas 15 días de vida, además de la motocicleta en la que se movilizaba.

El procedimiento policial se inició tras la viralización en redes sociales de la publicación en la que se ofrecían tucanes para la venta.

Así, agentes de la Policía Rural de Plaza simularon una compra y coordinaron un encuentro frente a la planta de tratamiento de residuos sólidos de Presidencia de la Plaza.

En el lugar se montó un operativo cerrojo, que esperó al sospechoso, y a la hora acordada, llegó un hombre en una motocicleta Yamaha YBR azul. Llevaba una caja que contenía tres tucanes recién nacidos.

Los efectivos se identificaron y le informaron al hombre, de 43 años, sobre la infracción a la Ley 1429-R, que prohíbe la captura, tenencia y comercialización de fauna autóctona.

Al ser notificado, el hombre admitió que tenía otras dos aves más de la misma especie en una vivienda ubicada en la Quinta 38. La Policía acudió al lugar, donde una mujer entregó de manera voluntaria una caja con los dos tucanes restantes.

En total, la Policía secuestró cinco tucanes de unos 15 días de vida, además de la motocicleta utilizada por el hombre.

En tanto, la Brigada Operativa Ambiental (BOA) dispuso el decomiso de los animales y ordenó su traslado inmediato al Zoológico de Presidencia Roque Sáenz Peña para su resguardo y recuperación.