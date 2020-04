Casos de dengue: Argentina ya tiene 14 mil infectados confirmados y otros 26 mil sospechosos

Desde la semana 31 de 2019 hasta la décimo cuarta semana de este 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 39.573 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 14.237 resultaron confirmados o probables para dengue. Esto quiere decir que es la cifra es cinco veces y media mayor a la del coronavirus.

En tanto que 2.945 son con antecedentes de viaje a zonas con circulación viral fuera de la jurisdicción de residencia o con antecedente epidemiológico en investigación.

