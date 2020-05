Casos de coronavirus en Corrientes relacionados con Chaco

Este viernes, desde el Ministerio de Salud de Corrientes informaron que se registraron cuatro nuevos casos de coronavirus los cuales tienen relación con personas del Chaco. De esta manera, la vecina provincia suma 84 positivos.

De ellos, hay 78 personas recuperadas y dadas de alta, hay tres casos sospechosos (dos internados en el Hospital Llano y uno en el Hospital Pediátrico y 1373 ciudadanos se encuentran en aislamiento por prevención.

Todos ellos están aislados en sus domicilios y en buen estado de salud.

