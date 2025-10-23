Caso Espert: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en Pergamino

En medio de nuevos operativos en Pergamino, el presidente Milei defendió al diputado nacional y ex candidato, y calificó las denuncias como parte de una «campaña sucia».

La Justicia Federal de San Isidro ordenó ayer una nueva serie de allanamientos en la ciudad bonaerense de Pergamino, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico que involucra al economista y diputado José Luis Espert.

Según trascendió, uno de los procedimientos se llevó a cabo en un estudio contable ubicado en la calle Merced al 1200. El operativo, a cargo de la Gendarmería Nacional, se encontró con un cartel en la puerta que decía «cerrado por hoy», lo que despertó sospechas entre los investigadores sobre una posible filtración previa.

El titular del estudio allanado es el contador Fernando Escobar, considerado uno de los profesionales más reconocidos de Pergamino. Escobar es investigado por su presunto asesoramiento a Espert y su familia en operaciones vinculadas con campos que el ex candidato de La Libertad Avanza tendría a su nombre. También se allanó la vivienda de una hija del contador.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada tiempo atrás por el dirigente social Juan Grabois , quien señaló presuntos vínculos entre Espert y el empresario Fred Machado, actualmente investigado por narcotráfico y lavado de activos.

Milei volvió a respaldar a Espert

El presidente Javier Milei volvió a salir en defensa de José Luis Espert, quien días atrás renunció a su candidatura para renovar su banca en Diputados tras la difusión de las denuncias en su contra.

En declaraciones a medios televisivos, Milei aseguró: «No creo que Espert tenga vínculos narcos. Eso fue parte de una campaña sucia. Entiendo que no respondió en su momento de la manera correcta, pero esa operación buscaba desviar el debate de lo importante durante la campaña. Se corrió, listo, ya está».