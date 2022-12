Caso Elvis Benítez a cinco años de su desaparición : “Sé que en mi barrio está el culpable de su desaparición”

El 22 de diciembre de 2017, Elvis Benítez, se despidió de un amigo en una parada de colectivos de avenida 9 de Julio y calle 8, en Resistencia. Se dirigía a la casa de su abuela. Elvis nunca llegó a destino y jamás se supo más de él.

Al cumplirse 5 años de su desaparición, su mamá, Erica Romero, utilizó este miércoles sus redes sociales para criticar el accionar judicial y para dar a conocer que, según ella, el culpable de la desaparición de su hijo vive en el barrio Mujeres Argentinas.

“Sé que Elvis Martín Benítez no se fue por su voluntad y mucho menos iba atentar con su vida”, aseguró Erica.

“Siento que nunca salió de mi barrio, que ahí mismo está el culpable de lo que a él le pasó y ganas me sobran de querer gritar el nombre de esa persona, pero como la justicia nunca investigó como debía ser no puedo acusar”, remarcó. “Tener que ir de tu lugar para no verle la cara, cruzarme por el camino, dolor e impotencia da. Pero no voy a para hasta saber la verdad. Que el culpable pague”, finalizó.

