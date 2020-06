Caso de Covid 19 en Sáenz Peña

Una doctora del Hospital “4 de Junio” de nuestra ciudad dio positivo para COVID-19. La noticia se conoció en la madrugada de hoy y fue confirmada por el Licenciado Carlos Navarrete, director del nosocomio local.

Carlos Navarrete detalló que se trata de un personal de Salud Pública, “es una doctora de planta del Hospital, que al presentar síntomas fue hisopada y dio positivo para coronavirus. Está en buen estado de salud y en este momento se encuentra aislada preventivamente en su domicilio. No tiene antecedentes de haber realizado viajes en ambulancia a Resistencia, siempre estuvo en Sáenz Peña y estamos buscando el nexo epidemiológico, es decir cómo y dónde se contagió”, remarcó.

