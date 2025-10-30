Caso Cecilia: tras el escándalo, este jueves se renuda la selección de jurados

Este jueves, desde las 8, se llevará a cabo la tercera jornada de la selección de jurados en el juicio contra el Clan Sena por el crimen de Cecilia Strzyzowsy, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Gala.

La segunda jornada se desarrollaba con normalidad, hasta que surgió el escandaloso episodio protagonizado por el abogado Nicolás Boniardi, colaborador de Ricardo Osuna en la defensa de Emerenciano Sena, quien fue expulsado de la sala tras ser sorprendido tomando imágenes de los jurados, una práctica expresamente prohibida.

Ese iincidente provocó demoras, aunque por la tarde las audiencias se reanudaron con normalidad.

Fueron interrogados 119 de los 123 potenciales jurados que habían quedado de la primera convocatoria. Las partes les hicieron una serie de preguntas. La ronda comenzó con los integrantes del Equipo Fiscal Especial: Martín Bogado, Nelia Velázquez y Jorge Cáceres Olivera, y los querellantes Gustavo Briend (por Gloria Romero) y Juan Ignacio Díaz por la subsecretaria de Género y Diversidad. Luego fue el turno de las defensas: Gabriela Tomlejnovic (por César Sena), Elena Puente (representante de Fabiana González y Gustavo Obregón), y Celeste Ojeda (por Marcela Acuña y Griselda Reynoso).

En tanto, este jueves lo harán Ricardo Osuna, Olga Mongelós (ambos por Emerenciano Sena) y Mónica Sánchez (en representación de Gustavo Melgarejo). Además, fue dispensada la tercera tanda de potenciales jurados que originalmente habían sido citados para el jueves 30, informaron desde el Poder Judicial.

Para este jueves se espera que surgan los 12 seleccionados como titulares y los ocho suplentes. Durante la mañana se intentará finalizar con los interrogatorios y, por la tarde, se dará paso a las audiencias de recusación, que pueden ser con causa o sin causa.

Tras la selección del jurado, desde el viernes 31 las audiencias se desarrollarán en el Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) y continuarán 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en el horario de 8 a 17.

Cuando quede conformado el jurado las instancias que continuarán son: instrucciones iniciales, alegatos de apertura, producción de la prueba, alegatos de clausura, instrucciones finales, deliberación y veredicto.