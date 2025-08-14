Caso Cecilia Strzyzowski: fijan nuevas audiencias preliminares

El proceso judicial por el femicidio de Cecilia Strzyzowski avanza con nuevas fechas clave, y la jueza técnica Dolly Fernández anunció este jueves que las próximas audiencias preliminares se llevarán a cabo el 20, 21 y 22 de agosto, en continuidad con las sesiones previas que buscan mantener el ritmo del expediente.

Fernández explicó que la extensión del cronograma responde a la gran cantidad de pruebas que presenta la Fiscalía y a las objeciones de las defensas, lo que demanda un análisis más detallado.

No obstante, sostuvo que la causa muestra un «avance considerable».

Por otra parte, y en respuesta a cuestionamientos de una de las defensas, la magistrada reiteró el objetivo de que el juicio por jurados se realice en 2025 y subrayó el principio de continuidad que rige estos procesos.

«La ley establece plazos y condiciones que pueden admitir diferimientos puntuales, pero promueve la ininterrupción de las audiencias. Por eso trabajamos para que se desarrollen de forma consecutiva, semana a semana, y concretar el juicio lo antes posible», enfatizó Fernández.