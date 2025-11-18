Caso Cecilia: ¿Por qué Reinoso y Melgarejo recuperaron la libertad tras el veredicto del jurado?

Luego de conocerse el veredicto en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el fiscal Martín Bogado, integrante del Equipo Fiscal Especial, brindó precisiones sobre la situación procesal de Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, quienes recuperaron la libertad tras la audiencia.

Bogado señaló que en el caso de Reinoso, el panorama era «claro», ya que el jurado popular la declaró no culpable. En ese marco, aseguró que su inmediata liberación era «lo más lógico»: «Ella tenía que salir en libertad de aquí, del juicio», afirmó.

Respecto de Melgarejo, el fiscal explicó que su situación fue distinta, ya que el jurado lo declaró culpable del delito de encubrimiento simple, una figura cuya pena máxima es de tres años de prisión. Destacó además que el tribunal hizo «una definición muy profunda» al diferenciar entre el encubrimiento simple (hasta 3 alños de prisión) y el agravado, este último con penas que pueden llegar hasta los seis años.

Bogado recordó que Melgarejo llevaba dos años y seis meses detenido, por lo que ya había cumplido dos tercios de la condena, requisito que la ley establece para acceder a la libertad condicional, aunque su otorgamiento no es automático: «Correspondería la libertad condicional, que está sujeta a ciertos requisitos», explicó.

El fiscal detalló que, al finalizar la audiencia, no hubo planteos formales para solicitar ese beneficio, por lo que desde la fiscalía no esperaban su liberación inmediata. Sin embargo, horas después se enteraron de que la jueza Dolly Fernández, resolvió otorgarle la libertad condicional al considerar cumplidos los requisitos legales.

De este modo, tanto Griselda Reinoso como Gustavo Melgarejo ya se encuentran en sus domicilios.