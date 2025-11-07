Caso Cecilia: los mensajes de Marcela Acuña que la comprometen

En la novena audiencia -la sexta de la etapa probatoria- del juicio contra el Clan Sena por la muerte de Cecilia Strzyzoski se conocieron los mensajes de los teléfonos celulares de Marcela Acuña, Emerenciano Sena y Fabiana González, tres de los imputados en la causa.

El segundo testigo de la jornada, el oficial de Policía Sergio Esquivel, del Departamento Investigaciones Complejas, expuso la prueba obtenida del análisis de los mensajes de chat de Whatsapp, mensajes de texto, y ubicaciones de los teléfonos, entre el 2 y el 9 de junio de 2023.

Así, pudo extraer conversaciones relevantes entre los imputados, principalmente los del día en que se habría producido la muerte de la joven de 28 año, en la casa de la familia Sena, en Santa María de Oro al 1460. Además, se pudo comprobar que varios imputados, como Marcela Acuña, César Sena y Gustavo Obregón cambiaron no sólo su respectivo teléfono celular, sino también sus números, entre el 6 y el 8 de junio.

En el caso de Marcela Acuña, hay numerosos mensajes con Fabiana González. En los primeros, a primeras horas de la tarde del 2 de junio, la madre del principal acusado dice: «César va a Colonia Elisa. Algo le pasó. Está rasguñado», y luego agrega: «Estoy precoupada por César», y hay unas fotos de él en el operativo de salud en Colonia Elisa en que se ven los rasguños en el cuello.

Más tarde, Acuña le dice a González: «Fabi, creo que sucedió algo grave con César. Hablá con Gustavo, no le digas nada a Eme ni a César». Luego, hay mensajes con indicaciones para que vaya a la casa de la Santa María de Oro. Todo este ocurre durante el tiempo en que César estaba en Colonia Elisa con el operativo de salud.

Pasadas las 18, Acuña vuelve a mandarle mensajes a González: «Tenemos hasta las 19.30 para sacar eso de casa. Hasta esa hora puedo entretenerlo a Eme». «Eme quiere ir a casa. Prepará la basura ya así llega él, y cargan». Luego insiste: «Que carguen la basura que está debajo de la escalera».

«MANDALE ESTO A COQUI»

Por otro lado, Esquivel dio cuenta de los mensajes de Marcela Acuña los días posteriores, cuando se investigaba la desaparición de Cecilia. El día del allanamiento a la casa de los Sena, el 9 de junio, Fabiana González le dice que ya estaba la orden de allanamiento, y Acuña le responde que etaba yendo a la casa, y que no podía llegar porque había muchos policías.

«La Policía está haciendo un circo», y «Mandale esto a Coqui», son algunos mensajes, hasta que minutos depsués le dice: «Apuralo a Coqui, que lo tienen secuestrado a Eme adentro y no me dejan acercarme», a lo que González le responde: «Ni me atiende». Entonces, Acuña le dice: «Mandale mensaje y venite».