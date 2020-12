Caso Adriana Echeverría: “El supuesto autor se abstuvo a declarar”

Sáenz Peña.- El supuesto autor del ataque a la joven Adriana Echeverría, quien falleció el sábado tras una semana de internación luego de ser asaltada, designó un abogado defensor y se abstuvo de prestar declaración.

El abogado de “F.F” (26), Daniel Burlli, afirmó que la abstención de declaración fue debido al nuevo sistema judicial, que aún no le permitió el acceso al expediente: “Se abstuvo a declarar, pero en su momento prestará declaración. Todavía tengo que analizar la situación, porque estuve viendo el único video que circula en las redes y con ese video a mi cliente no se le puede imputar absolutamente nada porque no se le ve la cara, no se ve la moto, no se ve nada”.

Y continuó sobre el video: “Se ve a una persona que pasa y después a una chica que cae, no sé si conducía ella o si iba de acompañante, sé obvio un montón de detalles y en el hipotético de que fuera como se relata, estaríamos ante un intento de homicidio preterintencional”.

También afirmó que la muerte de la mujer “no fue producto del robo, fue por una circunstancia, fue una tentativa de robo”. En cuanto a su cliente, dijo que “sólo fue acusado por una cuestión de etnia” y lamentó que en las redes sociales hayan mostrado el video de lo sucedido y acusado a su cliente.

