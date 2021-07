Casa Propia: el Gobierno subió el monto de los créditos hipotecarios para la construcción y refacción de viviendas

La medida se estableció por una resolución del ministerio de Desarrollo Territorial.

El Gobierno volvió a actualizar los montos máximos financiables de los créditos hipotecarios para el programa Casa Propia, que contempla la construcción y refacción de viviendas en todo el país.

Mediante la Resolución 6/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Hábitat, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial, aumentó nuevamente los préstamos que otorga el Estado, como ya lo había hecho en mayo pasado.

El De esta manera, dependiendo de la región y la provincia en la que se proceda a la construcción o refacción del hogar, los valores financiables varían entre $5.150.629,80 y $8.185.259,52 por una vivienda de 64 metros cuadrados. Mientras que los montos máximos por m2 varían entre $80.478,59 y $127.894,68, también dependiendo del área del país en la que se solicite acceder a los créditos que otorga este plan.

Para iniciar el trámite, es necesario dirigirse a la página web oficial en argentina.gob.ar/habitat/casapropia. Acto seguido, hay que elegir entre las dos líneas de crédito diferentes disponibles: “Casa Propia Construcción” o “Casa Propia Refacción”.

CASA PROPIA – CONSTRUCCIÓN

Una vez elegidos la web de Hábitat ofrece un resumen de las características del crédito y los requisitos. Se pueden ver Bases y Condiciones, las características del índice de ajuste Hog.ar que se aplica a los préstamos y algunos modelos de vivienda que el programa ofrece como alternativa previamente confeccionada.

Para empezar a anotarse, hay que hacer click en “Inscripción”. Una vez hecho esto, es necesario validar si el solicitante cumple con los requisitos generales mínimos que el sistema despliega.

Esos requisitos son los siguientes:

DESTINO

Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

TITULARIDAD

Los que se inscriban en el formulario luego deberán ser los titulares de crédito en caso de ser seleccionado. No se podrá agregar ni desvincular ningún titular a la solicitud en caso de resultar elegido.

TERRENO

-No se admiten terrenos en country o barrios cerrados.

-No se admitirán terrenos en donde la titularidad difiera con los participantes de la solicitud, salvo que sea un familiar directo.

-El terreno debe estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que se construya en el fondo o arriba de la casa de los padres.

-La tasación del terreno no podrá superar los $3.500.000.

VIVIENDA A CONSTRUIR

Solo se podrá construir uno de los Modelos de Viviendas del Programa, salvo que se construya en el fondo o arriba de la casa de los padres.

Los metros cuadrados máximos a construir son 64.

MODELOS DE VIVIENDAS

El programa pone a disposición distintos modelos de vivienda. En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas, a excepción de quienes construyan en terrenos que sean de titularidad dominial de familiares directos.

Los proyectos de vivienda incluyen planos e imágenes, y contemplan todos los requisitos establecidos en las bases y condiciones.

Una vez leídas las condiciones, hacer click en continuar. Posteriormente la solicitud se deriva a la extranet del Banco Hipotecario. En caso de cumplir con las condiciones, hay que seleccionar “Cumplo con los Requisitos”.

Lo que sigue es un formulario de datos como código postal, DNI, CUIL/CUIT y otros. También ofrece la posibilidad de sumar a una pareja no conviviente a la inscripción. Son cinco pasos en total de información a completar, como hijos convivientes, si se sufre de alguna discapacidad o si el beneficiario es veterano de la Guerra de Malvinas.

CASA PROPIA – REFACCIÓN

Una vez elegida la alternativa de créditos para refacciones, el sistema despliega detalles del crédito, requisitos y posibles destinos. Se pueden revisar también las bases y condiciones, además del funcionamiento del índice Hog.ar que se utiliza para ajustar las cuotas.

REQUISITOS

-Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

-Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

-Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $25.000 y $175.000.

-Tener entre 18 y 68 años al momento de la inscripción.

-Ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.

-No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

-No encontrarse inhibido/a.

-Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE REFACCIÓN

Financiación de toda la obra: el crédito contempla el 50% para materiales y el 50% para trabajos de mano de obra.

Entre los considerandos de la Resolución publicada este martes, el Gobierno señaló que el programa Casa Propia tiene como objeto “la construcción de nuevas viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023, mediante el desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat”.

Al respecto, las autoridades nacionales volvieron a explicar que, teniendo en cuenta “la evolución de los valores y precios testigos utilizados” para determinar en su momento los “Montos Máximos Financiables”, resulta “necesario proceder a la actualización” de estas cifras una vez más.

