Carim Peche luego de votar dijo que las elecciones se desarrollaron con normalidad

El diputado Carim Peche y pre candidato a renovar su banca votó en la mañana de este domingo en la Escuela N° 31 Domingo Faustino Sarmiento de Sáenz Peña y lamentó que el protocolo haya sido hacer esperar a la gente fuera del establecimiento en el rayo del sol. Al referirse a la jornada electoral dijo que salvo algunos inconvenientes que se generan siempre en las elecciones con las autoridades de mesa, el resto se desarrolló con normalidad “Esperemos que haya un amplio porcentaje de votantes”, dijo Peche que al ser consultado por los porcentajes que “en la vida me toco ganar y perder varias veces, pero lo importante es trabajar todos juntos de cata al 2023”. Por otro lado opinó que “si la gente no le dice basta al kirchnerismo el Chaco y el país no tienen salida. Hace 14 años gobiernan los mismos”. Por último pidió el diputado Carim Peche que revean los protocolos a la hora de votar, porque “hacer cola fuera del establecimiento es lo mismo que hacer adentro, se le pide a la gente que vaya a votar y se le hace hacer cola en el rayo del sol, me parece que es una locura lo que hicieron con el protocolo”, sostuvo. Por eso pidió a las autoridades provinciales rever el protocolo, “esto es una barbaridad, porque también se puede hacer cola dentro de las escuelas , este protocolo no sirve . Hay que agradecer a la gente que vino a votar pero tendrían que estar esperado dentro de las escuelas. Esto también es una estrategia porque cuando menos gente vota le favorece al oficialismo. No estoy de acuerdo con esto que hicieron”, aseguró.

