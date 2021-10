Carim Peche invitó a los saenzpeñenses seguir trabajando por el triunfo el 14 de noviembre

Fue en la inauguración del local de la Lista 503 Chaco Cambia, ante una importante concurrencia. Estuvieron presentes el actual diputado nacional Gerardo Cipolini, el intendente Bruno Cipolini y la candidata a diputada provincial Silvina Canteros.

Carim Peche al dirigirse a los presentes en la inauguración del local de campaña agradeció a cada militante y dirigente que desde el año 99 los acompaña con este proyecto. Se refirió a los “triunfos aplastante que hemos tenido en Sáenz Peña y esto se debe a que juntos entendimos que es más fácil cuando hay un objetivo común y fue entender que la posibilidad que nos daba la ciudadanía de Sáenz Peña la teníamos que honrar con responsabilidad, con compromiso, y esa transformación que algunos a veces no la remocen y les guste o no, desde el 99 a la fecha se transformó Sáenz Peña y se sigue transformando y vamos por más”.

Dijo Peche que una vez superadas las PASO hay que seguir trabajando porque “los adversarios no están acá, los adversarios nuestros son la corrupción, la justicia, la soberbia y ese adversario juntos todos nosotros el 12 de septiembre le ganamos por más de 15 mil votos y no tengan dudas que le vamos a volver a ganar el 14 de noviembre”, sostuvo.

En otra parte de su discurso el actual diputado provincial y candidato a renovar su banca, recordó que “gobernar es gestionar todos los días, no tomar medidas para cambiar un resultado electoral como están haciendo ahora, gobernar es escuchar”, dijo Peche al sostener que “el gobernador y su partido hace 14 años que no gobierna el Chaco, por eso va a tener el resultado contrario el 14 de noviembre”.

Peche sostuvo además que van a llegar al año 2023 para recuperar el gobierno del Chaco y “lo vamos a hacer demostrando que se puede gobernar con transparencia, con honestidad con austeridad y cambiar las cosas entendiendo que el bien común y el bien público es de la gente, y ese es el sueño que tengo, que me resisto a que no se cumpla y creo que se va a cumplir depende de nosotros, de nadie más”.

Al referirse al trabajo de cara a la elección del 14 de noviembre dijo: “Tenemos que saber que aparte del triunfo necesitamos saber que nuestra prioridad es el gobierno municipal, defender nuestro gobierno municipal, decirle a cada uno de los chaqueños que los saenzpeñenses no nos vamos a cruzar de brazos cuando hay una gestión que es la peor de la historia tanto nacional como provincial, porque han puesto un Chaco de rodillas con más pobreza, con más injusticia y eso es lo que nosotros no queremos”.

Con la campaña iniciada señaló el diputado provincia Carim Peche que van a “seguir trabajando fuerte, unidos, con sueños, con esperanza y créanme que el 14 de noviembre no vamos aganar por 15 mil votos, se va a ganar por 16 mil para arriba, ese va a ser el piso en Sáenz Peña.

