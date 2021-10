Carim Peche dijo que si la gente los acompaña van a solicitar la presidencia de la Cámara de Diputados

El actual diputado provincial y candidato a renovar su banca por el radicalismo, Carim Peche adelantó que de repetirse los resultados de las PASO y consagrarse como ganadores de las elecciones generales, el radicalismo y aliados buscarán quedarse con la presidencia de la Legislatura.

En contacto con La Radio, dijo que “tratamos de contarles los proyectos que presentamos y que lamentablemente no tenemos los números en la Cámara de Diputados, somos 10 diputados radicales sobre 32 legisladores, entonces buscar un equilibrio legislativo para que no tenga una mayoría agravada el oficialismo”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de disputar la presidencia de la Cámara de Diputados luego del 14 de noviembre, sobre lo que el legislador señaló que “siempre el que gana las elecciones lleva la presidencia, es una cuestión de costumbre, no es que hay una ley que lo diga, pero siempre fue así. Del 83 a la fecha se manejaron de esta manera”.

Por ultimo ante la pregunta sobre si ayudarían a gobernar teniendo la presidencia del Poder Legislativo, manifestó que “por supuesto, porque cada medida que toma un gobernante va dirigida a la gente y lo que tenemos que hacer es colaborar para que nuestra provincia siga creciendo y desarrollándose. Hace muchos años lo hacemos. Nosotros vamos a tratar siempre que a los chaqueños nos vaya bien”, señaló Peche

Desde el inicio de la campaña Peche se encuentra recorriendo Sáenz Peña donde explica las propuestas y también escucha los reclamos de la gente, señalando que la gente se queja mucho por “la situación económica no está bien, la gente no llega a mediados de mes y hay preocupaciones con eso y con la inseguridad”.

