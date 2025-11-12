Caputo: «El proceso de desinflación continuó»

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó este miércoles el dato de inflación de octubre dado a conocer por el Indec, y afirmó que «el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses». Vale recordar que la inflación oficial de octubre fue del 2,3%, con una varión interanual del 31,3%.

«La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, registrándose dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018», expresó Caputo a través de su cuenta de X.

En esa línea, afirmó que «el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses», y agregó: «Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos».

Además, Caputo remarcó que «la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año fue de 24,8%, la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)».