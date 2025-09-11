Capturaron al prófugo José Luis Núñez, alias «pato Núñez»

Personal de la División Enlace Operativo Metropolitana, dependiente del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas, detuvo este miércoles a un hombre intensamente buscado por un hecho de tentativa de femicidio, la cual damnificaría a una ciudadana de 32 años.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:30 en un domicilio de Chacra 24, tras investigaciones que permitieron establecer la ubicación del sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó fugarse, ingresando a la vivienda, por lo que se inició un seguimiento a pie y lograron la aprehensión del sujeto, conforme el artículo 213° del Código Procesal Penal Argentino.

Luego de controlar la situación, el sujeto fue identificado como José Luis Núñez de 46 años, alias “Pato,. Tras la detención, fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la Dirección de Policía de Investigaciones, para continuar con las diligencias legales correspondientes.