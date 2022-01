Capturan a Gabriel Aceval buscado por el femicidio de Melina Romero en La Clotilde

La detención de Gabriel Aceval se logró esta mañana en la zona rural de la Colonia el Tabacal. Era buscado por el femicidio de Melina Romero.

Lo buscaban por la zona urbana y sub urbana, los agentes del Departamento Rural de Villa Berthet lo encontraron en una región de montes de la Colonia el Tabacal, al verse rodeado, éste intentó cortarse el cuello con un cuchillo, pero los uniformados lo impidieron. Lograron su detención y lo trasladaron a un centro de salud, para luego ponerlo a disposición de la justicia.

El domingo en una cancha de futbol de La Clotilde, Melina Romero fue asesinada por su ex novio. La Policía dispuso un operativo en el que intervinieron varias unidades para capturar al femicida.

Luego de dos días de intensa búsqueda por las zonas rurales y urbanas, esta mañana los uniformados del Departamento de Seguridad Villa Berthet, encontraron al implicado.

Estaba escondido en una zona de monte de la Colonia El Tabacal. Lo rodearon entre varios efectivos, y notaron que estaba armado con un cuchillo. Le pidieron que se entregue, que no se resista.

Éste cada vez más nervioso, decidió cortarse el cuello con el arma, inmediatamente intervinieron los azules, lo redujeron y lo desarmaron.

Fue trasladado por el Cuerpo de Operaciones Especiales para su atención médica y luego trasladado a la Comisaría. Se secuestró un cuchillo, se investiga si fue el utilizado en el hecho.

Finalmente fue notificado de su aprehensión por Supuesto Homicidio Agravado (Feminicidio) interviene la Fiscalía N° a cargo del Dr. Ignacio Arana.

