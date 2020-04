Capitanich y Rectores de Institutos de Nivel Terciario avanzan en la reforma educativa del 2021

Mediante teleconferencia, el Gobernador, y referentes educativos de toda la provincia, analizaron estrategias para incorporar al sistema nuevas carreras acordes al desarrollo local y con salida laboral para los jóvenes chaqueños y chaqueñas.

El gobernador Jorge Capitanich participó de una serie de encuentros vía teleconferencia con rectores de Institutos de Nivel Terciario de toda la provincia, en la que trabajaron en la construcción de consensos institucionales hacia una reforma educativa que busca sumar nuevas carreras, acordes al desarrollo local y con salida laboral para los jóvenes.

“La transformación del sistema educativo del ciclo superior es clave. Hemos recogido un fuerte consenso en todos los rectores y en los actores del sistema educativo sobre la necesidad de transformar el sistema. Es imprescindible lograr que el proceso de formación sea una base para el desarrollo”, aseguró Capitanich.

Días atrás, en consenso entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia (MECCyT) y el Comité de Rectores de institutos terciarios propusieron que aplicación del sistema educativo con las modificaciones propuestas se de a partir del 2021.

Tras el encuentro virtual, el mandatario chaqueño destacó el avance en tres conclusiones en común: “todos están de acuerdo con la transformación del sistema educativo, todos están de acuerdo trabajar con más tiempo, y vamos a tomar definiciones respecto a los alumnos preinscriptos para avanzar en un proceso de transición con las carreras”, detalló.

Capitanich remarcó además que “la estabilidad de los docentes está asegurada. Queremos una transformación para mejorar y ahora tenemos que trabajar hacia una gobernanza de esta transición que dará lugar a una transformación profunda, plural, democrática”.

Con respecto a los objetivos de la reforma, el mandatario destacó que “resulta necesario formar técnicos en informática para promover la programación y avanzar en educación digital, comercio electrónico, márketing directo, y producción de contenidos audiovisuales, que son la plataforma para el desarrollo del comercio que se viene”, señaló Capitanich.

El gobernador chaqueño recordó además que “el Estado tiene un rol insustituible en la prestación de servicios básicos y también como promotor para el desarrollo. Hoy resulta imprescindible la educación técnica para garantizar la inserción laboral de jóvenes, que son el sector con mayor desempleo”.

Consensos para la transformación educativa

En una asamblea el pasado 9 de abril, los referentes de las distintas instituciones educativas de nivel terciario de la provincia realizaron una votación sobre 5 puntos, uno de ellos es que la reforma educativa se aplique a partir del 2021, garantizando el análisis y el trabajo colaborativo con la comunidad educativa de cada instituto durante el presente ciclo lectivo.

Mientras que, en relación a la habilitación de carreras 2020, solicitaron que se respeten y aprueben las previsiones elevadas y/o acordadas con la Dirección de Educación Superior (DES) en coordinación con el MECCyT.

Otro punto votado, fue el de seguir trabajando durante este año la innovación en articulación con el MECCyT para que impacte en el 2021, habilitando la continuidad de carreras 2019.

Asimismo, se acordó seguir trabajando durante este año la modificación en articulación con el MECCyT con impacto 2021 habilitando las carreras con las previsiones acordadas con la DES. Docentes desafectados continuarán hasta fin de año en sus cargos.

Además, se propuso la jerarquización de institutos, a través de la cual, los mismos tendrán habilitadas un grupo de carreras propuestas por el Ministerio de Educación y acordadas luego con rectores.

Aquellos institutos con asesoramiento del MECCyT reorientan las horas según acuerdo institucional en un plazo posterior al comienzo del ciclo de superior. Los docentes que no están incluidos en las carreras habilitadas continuarán designados en los cargos hasta el final del primer cuatrimestre para que se les permita participar en las propuestas institucionales que definirán continuidad de los mismos. Tras la reunión con el Gobernador, se emitirá la resolución de habilitación de carreras.

Por último, definieron que se habilitan las carreras según previsiones acordadas con la DES y la renovación educativa del nivel terciario se discutirá luego de volver a las aulas con la comunidad educativa.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir