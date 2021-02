CAPITANICH: “un mecanismo de cumplimiento de pauta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo del salario docente”

El gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, encabezó esta mañana la conferencia de prensa sobre la presentación del ciclo lectivo 2021 donde retomó los objetivos de política salarial en momentos donde continúan las conversaciones con los gremios docentes, algo que tendrá un nuevo encuentro en la noche de este miércoles a partir de las 21:00 como segundo capítulo de la negociación.

“Estamos cerrando un proceso de negociación en el sector público, el ministro Pérez Pons ha generado acuerdo con los distintos estamentos del sector público, nos falta cerrar con los 18 sindicatos docentes”, indicó el gobernador, quien se encontraba acompañando por la titular de Educación, Daniela Torrente, y el ministro de Economía, Santiago Pérez Pons.

En ese marco, ratificó los objetivos en relación a las proyecciones de sueldos y señaló que “estamos avanzando con un principio, que el salario supere a la inflación en este período”, y sostuvo que se buscará establecer “un mecanismo de cumplimiento de pauta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo del salario docente”.

“Tenemos el máximo nivel de vocación, esfuerzo y compromiso para lograr el consenso que permita el inicio del ciclo lectivo, resolviendo las demandas en el marco de lo objetivo que tenemos dentro del Poder Ejecutivo”, remarcó, y explicó que “nosotros entendemos muchas veces las manifestaciones de bronca, peor es necesario entender que esto es un proceso. Lamentablemente tuvimos una política de terror en 2018 y 2019, y en 2020 nos atacó una pandemia. Cuando existe una película de estas características, transformar la realidad es un proceso”.

“Quiero pedirles a todos los docentes un voto de confianza, no fue fácil lidiar con la pandemia, que no ha terminado. No podemos hacer un compromiso de carácter irresponsable, si hoy podemos hacer el pago en tiempo y forma bajo una sana administración, es porque hemos sido razonables y coherentes. Nadie pretende discutir la legitimidad del reclamo salarial, lo único que estamos poniendo en claro es que, con la disponibilidad de recursos, asignar de la manera más razonable posible, para que el proceso de recuperación del salario adquisitivo sea progresivo”, agregó.

En relación a los tres “vectores” que había marcado como prioritarios (Política Salarial, Infraestructura Escolar, Protocolo Sanitario), el gobernador recalcó que las inversiones en mejorar las escuelas para este año se han multiplicado unas 20 veces sobre lo hecho para el anterior inicio de clases. “En el año 2019 la inversión fue de $200 millones de pesos, la inversión 2021 va a ser cerca de $4 mil millones. Es un salto extraordinario”, celebró.

En ese sentido, ratificó que se buscará generar “las mejores condiciones de las escuelas que lo requieran”, y adelantó que este viernes estaría firmando un acuerdo con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para profundizar esta tarea. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que el viernes junto a Trotta suscribamos un convenio de infraestructura escolar”, indicó, y sumó que “también un convenio con Fonplanta por 19 millones de dólares para infraestructura escolar”.

