Capitanich quiere avanzar hacia una cuarentena inteligente

Este jueves por la tarde, el gobernador Jorge Capitanich se reunió con intendentes de la Región 10, con quienes evaluó medidas para el Gran Resistencia, en el marco de esta pandemia por coronavirus.

Además, se acordó pasar a un cuarto intermedio para este viernes al mediodía, donde se plasmarán las conclusiones y los detalles para avanzar en una “cuarentena inteligente”, según definió el mandatario.

Del encuentro también participó el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, quien propuso que la capital del Chaco regrese a la fase 1, en contraposición a lo que plantea el gobernador.

Sin embargo, el jefe comunal se retractó y aseguró que acompañará lo que defina el primer mandatario.

