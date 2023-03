Capitanich presentó la convocatoria 2023 para becas del programa ENFOQUE

Del 6 al 20 de marzo estará abierta la convocatoria para acceder a becas, pasantías y posgrados que impulsen la formación con un aporte económico mensual para potenciar la trayectoria académica. Las mismas se desarrollarán dentro de las tres universidades de la provincia : la Universidad Nacional del Nordeste; Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Universidad del Chaco Austral (Uncaus).

El gobernador Jorge Capitanich, acompañado por el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons presentó este miércoles la convocatoria 2023 para las becas ENFOQUE. La convocatoria para participar del programa ENFOQUE estará abierta desde el 6 al 20 de marzo. Esta es una iniciativa para fortalecer áreas estratégicas del sector público, construir un Estado más eficiente y promover el desarrollo de nuestra provincia.

Capitanich explicó que el Gobierno ha propiciado una estrategia que tiene que ver con la formación de recursos humanos para el desenvolvimiento de áreas estratégicas del sector públicos, con el objetivo de perfeccionar y cumplir con los objetivos y metas de desarrollo de la provincia. “El programa ENFOQUE plantea una potenciación de recursos humanos hacia el futuro”, dijo el gobernador.

La nueva convocatoria del programa ENFOQUE va desde el 6 hasta el 20 de marzo. Se podrá acceder a becas, pasantías y posgrados que impulsen la formación con un aporte económico mensual para potenciar la trayectoria académica, desarrollándose dentro de nuestras universidades: la Universidad Nacional del Nordeste; Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Universidad del Chaco Austral (Uncaus).

Capitanich explicó que las carreras consideradas estratégicas son: Para UTN, las ingenierías (electromecánica, química y en sistemas de información); tecnicaturas universitarias en programación y mecatronica, operación y mantenimiento de redes eléctricas; licenciaturas en administración rural. Para la UNNE las ingenierías civil, electromecánica, industrial y agrimensura; licenciatura en ciencias químicas, en sistemas de la información, en economía, en geografía, en relaciones laborales, en comunicación social y turismo, en diseño industrial y gráfico. En el caso de la Universidad Chaco Austral (UNCAUS) todo lo atinente a la ingeniería de carácter industrial, química, en sistemas, en alimentos, agronómica y zootecnista, licenciatura, en biotecnología, en estudios internacionales y ciencias veterinarias.

Participaron de la presentación la titular de la Subsecretaría Planificación Estratégica, Martina Quaglia y la coordinadora del Programa Enfoque, Daniela Torrente.

“Queremos generar las condiciones para que el Estado promueva profesionales graduados en la provincia con el objetivo de establecer becas de acompañamiento académico para la realización de maestrías, especializaciones o carreras de posgrados”, agregó el gobernador.

Y destacó que “esta es una de las grandes iniciativas que hemos podido ejecutar y que garantiza igualdad de oportunidades para todas y todos aquellos quienes se quieren especializar, formar y después servir al Estado trabajando para la comunidad”.

Programa ENFOQUE

Enfoque surge de la necesidad de acompañamiento y apoyo en jóvenes que culminen recientemente sus estudios secundarios y estén interesados/as en estudiar una carrera universitaria; también en aquellos estudiantes que ya se encuentren inmersos en el ámbito universitario y busquen transitar sus primeros pasos por el mundo laboral a modo de aprendizaje y con la posibilidad de obtener una remuneración a cambio.

La propuesta concibe a las y los jóvenes estudiantes como agentes de cambio que merecen la apuesta en sus potenciales y capacidades para construir nuevos espacios de forma fructífera e integral.

El programa ha sido pensado y diseñado por ex estudiantes universitarios en conocimiento de las dificultades que se atraviesan al transitar los primeros pasos de estos estudios como así también para acceder al ámbito laboral. En efecto, el origen del programa tiene una misión vinculada al compromiso estatal con los jóvenes que contemple las dificultades de forma íntegra y busque alcanzar y acompañar a jóvenes en sus trayectorias formativas y profesionales por medio de asistencias que se eleven más allá de la ayuda económica.

Se ofrece también un acompañamiento, clases de apoyo, tutorías, beneficios en la compra de materiales de estudio y acceso a distintos programas educativos.

Líneas de becas

1. LÍNEA IMPULSANDO TALENTOS becas para estudiantes universitarios. Fechas de inscripción y posterior evaluación: Inscripción: 6 al 20 de marzo

Sub – Líneas: El programa Enfoque en su línea “Impulsando Talentos” contará con 3 (tres) sub líneas: Ingresantes; Renovaciones y Avanzados a. Impulsando Talentos – Ingresantes: Estudiantes inscriptos a las carreras establecidas como estratégicas, en las tres universidades públicas con sede en la Provincia del Chaco, siendo estas, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional Tecnológica y la Universidad Nacional del Chaco Austral, incluyendo las carreras que estas universidades dictan en la ciudad de Corrientes. i. Cupos: 200 ii. Inscripción y monto : $25.000 Marzo – Julio / $30.000 Agosto – Diciembre b. Impulsando Talentos – Renovaciones: Beneficiarios que vuelven a acceder al beneficio en otro ciclo lectivo, ya que reúnen los requisitos para ello. i. Cupos: 70 ii. Inscripción y monto : $25.000 Marzo – Julio / $30.000 Agosto – Diciembre c. Impulsando Talentos – Avanzados: Estudiantes de carreras estratégicas que se encuentran cursando el último año de plan de estudios de su carrera. i. Cupo: 50 ii. Inscripción y monto: $30.000 desde marzo hasta julio. $35.000 desde agosto a diciembre

2. LÍNEA POTENCIANDO LÍDERES: Pasantías Fechas de inscripción y posterior evaluación: Inscripción: 6 al 20 de marzo

● Destinatarios: Estudiantes avanzados de carreras dictadas en cualquiera de las universidades públicas con sede en Chaco que desean realizar una experiencia de formación profesionalizante en el Estado.

● Lugar de trabajo: diferentes áreas del gobierno provincial incluidas empresas públicas. Se trabaja con un mentor y además se brinda un proceso de formación complementaria junto a la Escuela de Gobierno, el INAP y las universidades

● Importe mensual de la asignación estímulo: $81.000 actualizables en el mes de junio.

● Cupos: ○ Incorporaciones 74 ○ Renovaciones 26

3. LÍNEA AFIANZANDO PROFESIONALES: BECAS DE POSGRADO.

● Destinatarios: Graduados/as universitarios/as nacidos/as en la Provincia de Chaco o Graduados/as universitarios/as que tengan residencia legal de al menos dos (2) años en la Provincia del Chaco con experiencia laboral activa en algún área del ámbito público nacional, provincial y/o municipal de la misma provincia, con título universitario de al menos cuatro años de duración y de hasta 40 años de edad.

● Fecha de inscripción: desde el 6 al 20 Marzo de 2023

● Presupuesto mensual: destinado a la línea 2023 $3.000.000 más la cobertura de la matrícula. Más las becas que se otorgaron en 2022

● Cantidad de becas a otorgar: +de 30 ●

Requisitos

○ Ser chaqueño o tener residencia legal de al menos dos (2) años en la Provincia del Chaco con experiencia laboral activa en áreas del ámbito público nacional, provincial o municipal de la misma, incluidas las universidades y contar con documento nacional de identidad (DNI) de Argentina.

○ Ser graduado/a universitario de carreras de no menos de CUATRO (4) años. ○ Tener hasta 40 años de edad.

● Ejes temáticos: ○ Gestión Pública: Ciencias Jurídicas y Políticas, Relaciones y Comercio Internacional ○ Desarrollo tecnológico y ciencia de datos ○ Gestión de Políticas Educativas, Sociales y de Salud ○ Desarrollo productivo, bioeconomía, gestión ambiental y energía renovables ○ Dirección estratégica: Administración, Finanzas y Economía ○ Planificación y desarrollo estratégico territorial. logística portuaria y vial

