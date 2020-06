Capitanich hará anuncios sobre la pandemia del coronavirus en Chaco

El gobernador Jorge Capitanich realizará este domingo por la noche una conferencia de prensa en la que anunciará nuevas medidas relacionadas con la situación epidemiolgócia de la provincia, por el avance de la pandemia de coronavirus.

Según indicaron fuentes oficiales, la conferencia de prensa será a las 20, desde Casa de Gobierno.

Los anuncios serán en el marco de la emergencia de coronavirus en el Chaco.

Además, este sábado se conoció que dos funcionarios de primera línea dieron positivo Se trata de la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira.

En las últimas horas se notificaron casos en localidades que hasta ahora estaban libres de coronavirus, lo que significa un agravante de la situación.

