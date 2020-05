Capitanich firmó un convenio con la Uncaus para que estudiantes de medicina puedan realizar sus prácticas junto al ministerio de salud

El acuerdo, fue evaluado por los departamentos de docencia e investigación más importantes de la provincia correspondientes al Hospital Pediátrico, Hospital Perrando y Hospital 4 de junio. El Ministerio de Salud Pública articulará todos los ciclos de pregrado, incluyendo la ¨Práctica Final Obligatoria (PFO) y posgrados con los que cuente la Uncaus.

Tras la entrega de títulos a las y los primeros siete egresados de la carrera de medicina de la Uncaus, el gobernador Jorge Capitanich y el rector de la casa de estudios, Germán Oestmann, firmaron un convenio de cooperación institucional. El acuerdo, habilitará a estudiantes a realizar sus prácticas profesionales en centros de salud de toda la provincia con la coordinación del Ministerio de Salud Pública.

El documento, vincula a la Uncaus con el Ministerio de Salud Pública, y permite desarrollar actividades académicas, capacitaciones, desarrollo de estrategias y políticas sanitarias para la región entre ambas instituciones.

Se trata de un acuerdo evaluado por los departamentos de docencia e investigación más importantes de la provincia, correspondientes al Hospital Pediátrico, Hospital Perrando y Hospital 4 de junio. El Ministerio de Salud Pública articulará todos los ciclos de pregrado, incluyendo la ¨Práctica Final Obligatoria (PFO) y posgrados con los que cuente la Uncaus.

Actualmente la Uncaus tiene un total de 1300 alumnos y alumnas cursando la carrera de medicina de los cuales 95 se encuentran en el último año y otros 45 están rindiendo las últimas materias. Todos ellos guiados por un plantel de 50 docentes de excelencia en el sistema sanitario.

