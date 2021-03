Capitanich: “Es imposible regresar a una cuarentena total, pero si implementaremos restricciones parciales”

Así lo reconoció este martes el gobernador, Jorge Capitanich, ante la posibilidad de una segunda ola de contagios de coronavirus. Sostuvo que se mantendrá la estrategia de hacer “restricciones parciales” y apuntó a que en mayo la gran mayoría de habitantes de la provincia con factores de riesgo estará vacunada.

En el marco de la posible llegada de una segunda ola de casos de coronavirus al país, apalancada por la aparición de cepas más contagiosas, el gobernador, Jorge Capitanich, negó este martes que se esté pensando en regresar a un confinamiento estricto y señaló que la estrategia de contención de los focos de casos continuará siendo las “restricciones parciales”.

“¿Vamos a tener crecimientos de casos? No cabe la menor duda. ¿Va a tener un impacto negativo? No cabe la menor duda. ¿Vamos a generar un cierre total? No, porque es imposible. Es posible administrar los casos a través de restricciones parciales”, indicó el gobernador.

En declaraciones a Chaco TV, el primer mandatario destacó el trabajo que se viene haciendo con el plan de vacunación provincial, con el cual se prevé que en marzo alcance a las 100 mil dosis aplicadas, entre el primer y segundo componente.

“El plan de vacunación está funcionando y va a funcionar cada vez mejor. Los remedios que se aplican funcionan también cada vez mejor. Vamos a tratar de que al tiempo que neutralizamos el número de contagios, aumentar el número de vacunación. Y eso es lo que nos va a permitir transitar un nuevo escenario”, afirmó, al tiempo que indicó que, de acuerdo a sus proyecciones, para el mes de mayo un gran porcentaje de la población de riesgo (unas 266 mil personas) estará vacunada.

