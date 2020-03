Capitanich destacó el acatamiento al aislamiento: “son tiempos difíciles pero los resultados serán frutos de la conciencia social”, aseguró

El gobernador anunció que se trabaja en medidas económicas para aminorar las pérdidas producidas por la falta de actividad durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Llegaron a la provincia las vacunas antigripales por lo que el gobierno diseña un protocolo especial para implementar la campaña de vacunación cumpliendo con todas las medidas que requiere la emergencia sanitaria.

El gobernador Jorge Capitanich agradeció al pueblo del Chaco por el acatamiento al aislamiento social, preventivo, obligatorio cuyo resultado se verá a fines de marzo y anticipó que el gobierno analiza medidas para mitigar las perdidas económicas de la población. Además anunció que llegaron las vacunas antigripales que, si bien no previenen el COVID-19, son necesarias para prevenir la influenza que también afecta a personas con factores de riesgo.

Según el último informe epidemiológico en la provincia hay 54 casos positivos a COVID-19, entre ellos una paciente que cumple el aislamiento obligatorio en Corrientes. Se trata de 13 casos importados y 41 de transmisión por contacto estrecho, tres fallecimientos y un caso de muerte que si bien se sospecha que pudo haber sido a causa de coronavirus, el diagnóstico aún no fue confirmado. Del total de muestras analizadas, 216 fueron descartadas.

El mandatario agradeció especialmente a quienes cumplen con las medidas de aislamiento social preventivo e insistió que, junto con el cumplimiento estricto del protocolo, es la única forma de lograr que el número de casos tenga una reducción drástica y evitar la circulación viral. “Eso significará menor contagio y mejor capacidad de respuesta del sistema sanitario”, explicó.

En ese sentido resaltó que los efectos del aislamiento social recién se verán el 31 de marzo y no descartó la posible extensión de la medida. El objetivo del gobierno es aplanar la curva de contagio, lo que se lograría si la cantidad de casos se duplican solo cada 10,2 días o más. “El esfuerzo vale la pena, si somos capaces de cumplir con las medidas los resultados serán óptimos”, aseguró.

No obstante reconoció que la situación tendrá costos y consecuencias económicas para el pueblo, por lo que garantizó que se irán implementando medidas paliativas de forma progresiva. Entre ellas señaló el programa de Recuperación Productiva, de asistencia a las empresas que tienen dificultades económicas, producto de la pérdida de ingresos por la reducción de circulación de personas. Además desde el Nuevo Banco del Chaco S.A. se gestionan ante el Gobierno Nacional herramientas que permitan canalizar ingresos para quienes no cuentan con sueldos ni ingresos mensuales.

También se analizan medidas respecto a las facturas de energía eléctrica, agua potable y cloacas, para generar condiciones de pagos conforme a las estructuras de ingresos. “Tratamos de adecuar los mecanismos de obligaciones tributarias, previsionales, transferencia de ingresos, transferencias sociales directas para que el aislamiento tenga el menor impacto económico posible para el pueblo”, expresó.

Respecto a los días de clases destacó la importancia de la Plataforma Virtual Educativa ‘ELE’ lanzada este miércoles para acompañar los procesos educativos de las y los alumnos y aminorar la repercusión del aislamiento en la educación de la provincia. “Tenemos que profundizar la educación digital y su utilización para que no se pierdan días de clases”, señaló.

Agradecimiento y felicitación a trabajadores

El mandatario recordó que se dispuso transporte público gratuito para personal de salud y de las fuerzas de seguridad y agradeció a las trabajadoras y los trabajadores del sistema de salud –tanto del sector público como del sector privado- por el esfuerzo que realizan para atender a los pacientes.

Además resaltó el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad para controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas. “Desde el comienzo del aislamiento de carácter obligatorio, hace 10 días, hay 2192 detenidos, hacemos cumplir la ley porque es lo que corresponde para proteger a todos y todas”, indicó y advirtió que también se será inflexible con quienes aumenten precios y violen las reglas.

Por último felicitó también la labor de los y las trabajadoras sociales, quienes atienden los comedores escolares y todos y todas quienes realizan trabajos esenciales y siguen cumpliendo con sus tareas en el Estado. “Tenemos una comunidad solidaria que trabaja a destajo por el bien común, el interés general y atender a las necesidades de quienes más lo necesitan”, resaltó y recordó que quienes cumplen funciones en los gobiernos, son servidores públicos que deben estar junto a la gente para atender el impacto de la pandemia.

Benítez: “trabajamos con una comunicación transparente”

La ministra de Salud Paola Benítez informó que Chaco recibió de Nación un total de 39 mil dosis de vacunas antigripales para adultos y 29 mil dosis pediátricas, que fueron distribuidas en 300 centros sanitarios de la provincia. El gobierno se encuentra diagramando un protocolo especial, que se presentará mañana, para evitar aglomeración y cumplir con todos los requisitos sanitario durante esta campaña que inicia este 30 de marzo.

La vacuna no previene el COVID- 19 pero previene la influenza que es otro de los virus que afecta a personas con factores de riesgo. Por ello tendrán prioridad para su aplicación las personas mayores a 65 años.

Por otro lado, Benítez aseguró que se trabaja en una comunicación transparente y explicó cómo se dio la diferencia en la información de Nación y de la Provincia respecto a los nuevos casos positivos de coronavirus. Recordó que desde el pasado martes Chaco realiza los test para detectar el COVID-19, no obstante, el Instituto Malbrán sigue analizando muestras enviadas por la provincia con anterioridad.

El error en la información ocurrió el martes 24, cuando Nación informó los nueve casos positivos testeados por el Malbrán y no sumó los ocho que se habían confirmado en el laboratorio de la provincia. Si lo hizo al día siguiente cuando habían cuatro nuevos casos prestando a confusión.

