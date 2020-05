Capitanich busca financiación para la provincia en Buenos Aires

Con Gabriel Katopodis avanzó en el impulso de la agenda de infraestructura con 13 puntos que involucran obras hídricas, viales, preventivas, acceso a puertos, defensas, redes de agua potable y cloacas, entre otros proyectos fundamentales para el desarrollo con integración social de la provincia. El objetivo: ampliar el acceso a servicios esenciales, atendiendo inequidades territoriales y generando empleo mediante la reactivación económica con apoyo a las empresas chaqueñas.

