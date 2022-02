Capitanich analiza seriamente la oportunidad de ser candidato a presidente de la Nación

El gobernador Jorge Capitanich tuvo una entrevista telefónica con el programa Duro de Callar que conduce Tomás Méndez por AM Del Plata, donde dejó varias definiciones políticas, llevó algo de claridad acerca de su futuro como uno de los representantes más importantes del Frente Grande a nivel nacional y respondió acerca de las asimetrías de las provincias del Norte Grande con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por ejemplo.

-En una hipotética PASO el año que viene, ¿serías candidato a presidente de la Nación de los gobernadores?, fue la pregunta formulada en el tramo final del reportaje radial: “Sinceramente, es muy difícil poder decir quién puede llegar a ser candidato de los gobernadores. Sí digo, con absoluta sinceridad, que lo estoy analizando, porque creo que la Argentina necesita un debate y las PASO es una fuente de debate muy importante. Pero sinceramente, el día que lo decida por sí o por no (ser candidato) lo voy a decir”, respondió a la pregunta. Y Agregó: “Me parece que es sano y saludables que haya Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; que nuestro espacio se agota a sí mismo si no hay Primarias; que es bueno tener pluralidad de voces y que cuando uno decida vaya para adelante: para ser candidato a presidente, a gobernador o a algo, no hay que pedir permiso”.

-¿Te hubiera gustado ser jefe de Gabinete?”, fue otra de las consultas. “(Entre risas): No, ya fui dos veces y en la República Argentina es muy difícil. La verdad que mi rol en el gobierno provincial es muy importante por lo que vamos a seguir haciendo”, dijo.

Respecto al escenario que observa en al Parlamento sobre la votación del acuerdo con el FMI respondió: “Veo voluntad de apuntalar un consenso respecto de un acuerdo, no sin antes decir que la deuda con el Fondo es un acto de irresponsabilidad política por parte de Mauricio Macri. Es una deuda a todas luces impagable, y como es un préstamo político la solución tiene que ser política. Creo que se va a apoyar el acuerdo aun cuando se admite que este gobierno no es responsable y que aun las condiciones obtenidas pueden ser siempre peores no alcanza a resolver lo que es necesario hacer”.Cap

