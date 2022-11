Campeonato Clausura “Básquet Conectado”

Para la continuidad de la competencia oficial, la Asociación de Básquet de Resistencia estableció la programación de partidos de las distintas categorías del básquet de la Ciudad.

Programación

Jueves 24/11

Tira A

U15 – 19.30 horas: CUNE vs Villa San Martin1 – Semi –

Viernes 25/11

Tira A

U19 – 19.30 horas: Sarmiento vs For Ever – Cuartos –

Tira B

U13 – 19.30 horas: Don Orione vs Villa San Martín – Final J2 –

Sábado 26/11

Tira A

U15 – 9.00 horas: Hindú vs Regatas1 – Semi –

U17 – 10.30 horas: Hindú1 vs Villa San Martin1 – Semi –

U19 – 12.00 horas: Hindú vs Juventud – Cuartos –

U17 – 10.30 horas: Regatas1 vs Regatas2 – Semi –

U19 – 12.00 horas: Regatas vs Don Bosco – Cuartos –

Primera – 21.00 horas: Don Bosco vs Villa San Martín – Semi J2 –

Primera – 21.00 horas: Hindú vs Don Orione – Semi J2 –

Tira B

U15 – 9.00 horas: Regatas vs Don Orione – Final J1 –

Lunes 25/11

Tira A

U15 – 19.30 horas: Villa San Martin1 vs CUNE – Semi –

U17 – 21.00 horas: Villa San Martin1 vs Hindú1 – Semi –

U15 – 19.30 horas: Regatas1 vs Hindú – Semi –

U17 – 21.00 horas: Regatas2 vs Regatas1 – Semi –

Martes 26/11

Tira B

U17 – 19.30 horas: Juventud vs Villa San Martín – Final J2 –

