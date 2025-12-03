Campaña solidaria por el docente Alejandro Estepa

Sáenz Peña – Lorena Vigo, docente del gremio SECH solicita a la comunidad interesada pronta colaboración para la ayuda de tratamiento médico de un colega paciente oncológico, en el sector de la docencia: «Estamos acompañando con esta campaña solidaria a Roxana Aguada, quien fue parte de la comisión y trabajó varios años en la comunidad docente. Su pareja Alejandro atraviesa una enfermedad oncológica, insssep no está cubriendo el tratamiento y la gravedad de la situación requiere tratamiento inmediato y no se puede esperar ni 15 ni 20 días a que el insssep se decida a aprobar la documentación.»

«Años anteriores siempre nos hemos quejado que las instituciones nos cobraban plus Pero la ventaja era que ante una enfermedad grave le insssep nos cubría traslado, hotel y atención ante enfermedades de alta complejidad. Ahora nos descuentan el 2,5 por obra social y aún así no cubren las servicios como obra social. El insssep de igual manera no reconoce el 100% de los gastos y son muchos los gastos ante estás enfermedades.»

«Por ello hemos rifado una canasta navideña con asado, bebidas y ensaladas y el alias a la que hay que transferir es «ALE.ESTEPA.MP». Todos los que colaboren entran en el sorteo, lo importante es poder lograr recaudar el monto. Alejandro es un docente de 20 años de servicios, se le solicitaba limpiar las escuelas y el siempre estaba, trabajó en muchas instituciones. El y su familia siempre estuvieron. Necesitamos que se junte este dinero lo antes posible. La gente que tuvo el privilegio de conocerlo sabe que es una bendición tener su ayuda. Por ello pedimos a la comunidad docente que colabore.»

«Uno abre el facebook y se encuentra con colegas que expresan no poder tampoco contar con medicación de varias enfermedades, por parte de insssep no hay un reconocimiento. Tenemos la doctora Sosa quien nos ayuda con la parte legal y ante esta situación es necesario presentar amparos. Los que quieran tomar esas medidas pueden comunicarse conmigo al 3644358951 o acercarse a la calle 12 entre 5 y 7 de 07.30hs a 11.35hs.»