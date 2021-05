Caminera detectó 42 conductores alcoholizados, intervino cargas y secuestró motocicletas

El fin de semana la Policía Caminera realizó varios procedimientos donde intervino cargas de Producto Forestal, secuestró 02 motocicletas con Pedido Activo y 19 por Sup. Inf. al Código de Faltas N° 850-J, además, detectó a 42 conductores que no pasaron el test de alcoholemia.

SAENZ PEÑA

El viernes pasado, Caminera de Sáenz Peña, secuestraron producto forestal sin los avales correspondientes.

Ubicados sobre Ruta Nacional N° 16 Km. 138-Machagai, detuvieron la circulación de un camión marca Mercedes Benz, guiado por un masculino, mayor de edad.

Su conductor manifestó transportar 7.500 kg. de Rollos de Algarrobo, sin contar con Guía Forestal que avale el traslado.

Por ello, procedieron al secuestro de la carga mencionada, dando intervención a la Dirección de Bosques, por razones de competencia.

Ayer, en el mismo puesto de control anterior, una motocicleta con Pedido de Secuestro fue recuperada.

Se trata de una Honda, modelo Wave, 100 c.c; color negro, guiado por un joven de 19 años.

Era solicitado por la Cría. 6°, desde el año 2013, por Sup. Robo.

Más tarde, en otro operativo llevado a cabo en Calle 000 y Av. 1 B° Reserva Este, recuperaron otra motocicleta marca Corven, modelo Energy, 110 c.c; color negro.

El rodado presentaba Pedido Activo, desde fecha 05/04/2020, por una causa de Sup. Hurto, a solicitud de la Cría. 2° de Sáenz Peña.

La moto era conducida por un joven de 15 años.

MAKALLE

Luego, en el Puesto de Control Makalle, operadores viales intervinieron una carga de muebles, por anomalías en las documentaciones.

Los elementos eran transportados en una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, conducido por un masculino.

Al momento del control, los agentes constataron que transportaba 12 Puertas Tablero y Vidrio repartido; 08 Ventanas 1×1 con Blancas; 02 Ventanas de 150 x 120 de Algarrobo; 04 Ventanas 110 x 100 y 01 Mesa de 70 x 180 con Base.

El chofer exhibió remito de la carga, pero no poseía Guía Forestal.

Se dio intervención a la Dirección de Bosques, quien interiorizado dispuso la intervención de los muebles y rodado mencionado, luego, sean remitidos a la Cría. de Makalle por razones de jurisdicción.

METROPOLITANA

También este viernes, efectivos ubicados en el Puesto de Control Caminero Puente General Belgrano, intervinieron una carga de producto forestal.

El material era transportado en un camión marca Iveco, con acoplado, color blanco.

Su conductor de 39 años manifestó transportar bolsas de carbón, exhibiendo Factura y Guía de Transporte de Productos Forestales avalando la carga de 21.249 kg. de carbón fraccionados en bolsas de 3 y 5 kg. cada una.

Al momento de del control, los agentes constataron que aparentemente se excedía en el peso plasmado en las documentaciones.

Seguidamente, dieron intervención a la Dirección de Bosques, quien interiorizado dispuso se intervenga la carga mencionada, por Sup. Infracción a la Ley Nacional de Bosques N° 2079-R, hasta que personal de dicho Organismo se haga presente en el Puesto.

CHARATA

Este sábado, después del mediodía, sus pares de Charata, realizaron otra intervención de carbón.

Esta vez, el producto era transportado camión marca Volkswagen, con acoplado, conducido por un masculino, quien exhibió Guía Forestal respaldando 24.000 kg. de carbón en bolsas.

Al momento de realizar pesaje en balanza ubicada en ruta 16 Km. 314, arrojó un peso aproximado de 32.400 kg, lo cual excede un total de 8.400 kg.

Por ello, procedieron al secuestro de la carga de mención, por Sup. Infracción a la Ley Nacional de Bosques N° 2079-R, por así haberlo dispuesto la Dirección de Bosques.

El operativo tuvo lugar sobre Ruta Nacional N° 16 km. 318-Rio Muerto.

