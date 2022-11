Cambiaron el nombre a la viruela del mono por considerarlo un “lenguaje racista y estigmatizante”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la viruela del mono deja de llamarse de esa manera y pasa a identificarse como Mpox debido al “lenguaje racista y estigmatizante”.

De esta manera la OMS indicó que ahora los documentos oficiales mencionarán el virus con este nuevo nombre pero se permitirá que se siga utilizando “viruela del mono” durante un periodo de transición de 12 meses.

Mpox es una abreviación de “monkeypox” (“viruela del mono” en inglés) y su modificación se verá reflejada a partir de 2023 con la idea de no generar comentarios racistas.

Además de sostener que es para no admitir lenguajes estigmatizantes, también informaron que los monos no son los principales transmisores de la enfermedad si no pequeños roedores.

Desde que se desató el brote en todo el mundo ya se detectaron más de 81.000 casos. Europa y Estados Unidos fueron los más perjudicados ya que en dichas regiones se notificaron la mayor cantidad de positivos.

Para cualquier enfermedad la OMS señala que los nombres “deben intentar minimizar impactos negativos innecesarios en el comercio, el turismo, las especies animales, o evitar que ofendan a cualquier grupo cultural, social, nacional, regional, profesional o étnico”.

Fuente: NA

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram