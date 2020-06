Camas de terapia intensiva en Argentina: provincia por provincia, cuántas son las personas internadas

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detalló cuántas personas hay internadas por coronavirus en unidades de terapia intensiva.

Ante la preocupación por el aumento de casos diarios de coronavirus en Argentina, y la posibilidad de un colapso del sistema de salud, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó esta semana en su reporte diario los datos de la cantidad de personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI).

A este jueves, son 457 los pacientes que se encuentran ingresados en UTI con coronavirus, veinticuatro personas más que el día miércoles, cuando por primera vez en el informe indicaron los porcentajes de ocupación, siendo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires las dos jurisdicciones con mayor cantidad de internaciones.

A nivel nacional, la ocupación es de 45,1 por ciento, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentran la mayor cantidad de pacientes internados con una ocupación del 51,3 por ciento de las camas.

Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria para dar cuenta de la situación epidemiológica, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que las 457 personas se distribuyen en once provincias:

– Provincia de Buenos Aires: 232

– Ciudad de Buenos Aires: 193

– Chaco: 9

– Neuquén: 8

– Río Negro: 7

– Córdoba: 3

– Entre Ríos: 1

– Formosa: 1

– Salta: 1

– San Juan: 1

– Santa Fe: 1

En el resto de las provincias del país no hay pacientes internados en unidades de terapia intensiva y son nueve las que no registraron nuevos casos en el día miércoles.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir