Cámara de Diputados : Se reunió la Comisión Legislativa de Emergencia

La Comisión Legislativa Permanente de Emergencia de la Cámara de Diputados del Chaco, encabezada por su presidente Hugo sager se reunió este martes en el recinto de sesiones “Deolindo Felipe Bittel”. La reunión se desarrolló en el contexto del decreto que amplía el receso administrativo, y con estrictas medidas de seguridad e higiene, en cumplimiento de los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria provincial.

El titular de la Legislatura valoró la predisposición de diputados que acudieron, en representación de distintos bloques políticos, para avanzar en el tratamiento de proyectos de ley vinculados con el Covid-19, que ingresaron oportunamente a la mesa de entrada de este Poder.

Sager explicó que además del tratamiento de cada uno de los proyectos ingresados sobre Covid-19, los legisladores manifestaron su voluntad para realizar oportunamente sesiones extraordinarias a futuro.

En este sentido, el diputado sostuvo que “se darán prioridad a proyectos y decretos que el Poder Ejecutivo considere oportunos para darle tratamiento legislativo y, por ende, fuerza de ley a las iniciativas que requieran resolución inmediata”.

Al finalizar, destacó que “hubo un debate interesante sobre la realidad actual y el escenario futuro que todos prevemos. En ese sentido, se logró la voluntad de todos, el de estar predispuestos a acompañar los proyectos necesarios”.

