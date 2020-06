Cámara de Diputados: Prorrogan el receso administrativo extraordinario hasta el 28 de junio, inclusive, por la emergencia sanitaria

A través de la resolución Nº 834/20, el titular de la Legislatura Hugo Sager prorrogó el receso administrativo extraordinario hasta el 28 de junio, inclusive, por la emergencia sanitaria y en concordancia con lo decretado por la Nación y Provincia.

En los mismos términos que las anteriores resoluciones dictadas para garantizar la continuidad de la función legislativa, siempre y cuando los agentes no se encuentren dentro de la población de riesgo de contraer la enfermedad, se mantendrán las guardias mínimas en áreas específicamente determinadas, con condiciones de seguridad sanitaria.

