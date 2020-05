Cámara de Comercio y Concejo Municipal analizaron la Ordenanza Tributaria Impositiva 2020

Integrantes de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña y los concejales de la ciudad se reunieron en forma virtual para abordar temas relacionados a la Ordenanza Tributaria que preocupan al sector.

Participaron de la reunión virtual el Presidente del Concejo Pedro Egea, los concejales Nora Gauna, Ernesto Blasco, Luisina Lita, Hector Wasinger, Carlos Pereyra, Andres Nezjnako, por la Cámara de Comercio participaron Rodolfo Chebuhar, Martin Sobol y Edgardo Garlisi.

Cada participante dio su opinión al respecto y cómo impacta en el sector esta situación surgida a partir de la Emergencia Sanitaria. Dieron su opinión sobre la determinación que tomo el municipio sobre la decisión de que la ciudad cuente con un solo acceso para el ingreso de mercaderías a la ciudad.

Se acordó continuar el trabajo con el Concejo Municipal la semana que viene acercando casos puntuales, analizar nuevos productos a incorporar a la lista y posibles alternativas que permitan un desenvolvimiento fluido del trabajo de fiscalización del Municipio y de las Empresas de Sáenz Peña.

Se avanzó sobre temas relacionados al Capítulo V de la Ordenanza Tributaria Impositiva 2020; relacionado con la introducción de Mercadería para Empresas y Comercios radicados en la ciudad y los provenientes de otras Localidades y Provincias.

Por ultimo señalaron que “se trata de una reunión histórica ya que fue la primera con el Concejo Municipal y la Cámara de Comercio, llevan adelante en la modalidad virtual”.

