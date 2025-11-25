Calendario 2025: cuándo es el próximo feriado en Argentina

Los argentinos ya miran el calendario para saber cuándo es el próximo feriado en Argentina, una pregunta que aparece con fuerza cuando la rutina aprieta y el cansancio pide un respiro. La necesidad de descansar, desconectar y recuperar energía es algo clave para miles de trabajadores que buscan organizar escapadas, viajes cortos o simplemente dedicar tiempo a lo que no entra en el horario laboral. Por eso, saber cuál es el próximo feriado es clave para organizar el cierre de año sin quedarse sin aire.

Los feriados nacionales funcionan como puntos de fuga imprescindibles y como motor del turismo interno. De hecho, el Gobierno celebró los números que dejó el último fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional y augura una buena temporada de verano.