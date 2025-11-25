Nacionales Tendencias

Calendario 2025: cuándo es el próximo feriado en Argentina

25 noviembre, 2025
Walter Jara

Los argentinos ya miran el calendario para saber cuándo es el próximo feriado en Argentina, una pregunta que aparece con fuerza cuando la rutina aprieta y el cansancio pide un respiro. La necesidad de descansar, desconectar y recuperar energía es algo clave para miles de trabajadores que buscan organizar escapadas, viajes cortos o simplemente dedicar tiempo a lo que no entra en el horario laboral. Por eso, saber cuál es el próximo feriado es clave para organizar el cierre de año sin quedarse sin aire. 

Los feriados nacionales funcionan como puntos de fuga imprescindibles y como motor del turismo interno. De hecho, el Gobierno celebró los números que dejó el último fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional y augura una buena temporada de verano.

El calendario de feriados 2025 en Argentina muestra que ya llega el último fin de semana largo del año, uno de los más esperados porque marca la puerta de entrada al tramo final de diciembre. La siguiente parada es el lunes 8 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible que tradicionalmente activa movimiento turístico y prepara el clima festivo de fin de año. Como este año cae lunes, se genera un finde de tres días para aprovechar y descansar.

El Día de la Inmaculada Concepción es una celebración religiosa incorporada hace décadas al calendario nacional. Para muchos inicia el período de preparación navideña, incluso es el día en que tradicionalmente se arma el arbolito en miles de hogares del país.

Calendario de feriados 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
