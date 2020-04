Cae la actividad económica: preocupación en economías regionales

En febrero, cuando todavía no se había decretado el aislamiento obligatorio, la actividad económica cayó un 2,2% interanual (en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo a lo comunicado este martes por el INDEC.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el desplome más significativo lo sufrió el sector de la Construcción, con una pérdida del 20,4% respecto a febrero de 2019.

En el mismo sentido, la Intermediación Financiera y el Comercio fueron los otros dos segmentos que más incidieron en el resultado general, con bajas del 7,8% y del 1,6%, respectivamente. La industria manufacturera, en tanto, registró una contracción del 1,3%.

Por el contrario, los rubros que más atenuaron la caída fueron Explotación de minas y canteras, Hoteles y restaurantes (en el marco de un turismo todavía activo) y Enseñanza.

De esta manera, en el acumulado del primer bimestre de 2020, el EMAE cayó un 2% mientras que en, términos desestacionalizados, respecto a enero el declive fue del 1,1%.

