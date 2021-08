Cada vez más gente asegura haber tenido sexo con extraterrestres

De acuerdo a una encuesta realizada en Gran Bretaña, más de 300 personas, entre ellas una reconocida actriz, confesaron haber mantenido relaciones carnales con alienígenas. Increíbles detalles.

Uno de los casos más emblemáticos en la frondosa casuística de la ufología como lo fuera el del brasileño Antonio Vilas-boas, quien mientras trabajaba de noche con su tractor en un campo lindero a su granja, fue abducido por extraterrestres. Aquel caso, de 1957, resultó uno de los primeros porque el granjero denunció haber sido sometido, en una nave, a un acto sexual con una extraña “mujer” que no hablaba pero sí “mordisqueaba”.

El caso resultó muy notorio y, hasta su muerte, el brasileño juró creer que había engendrado un hijo con una extraterrestre. De aquel caso, del que pasaron más de 60 años, a estos tiempos, mucho ha sucedido en la ufología. Empero, El sexo entre extraterrestres y humanos no es un tema fácil de tratar, aunque siempre se ha especulado que varias razas superiores hayan experimentado pruebas así al visitar nuestro planeta.

Aún asi, no todos creen que pudiera llegar a suceder, aunque casos como los de Vilas-Boas se replicaron en el tiempo. Lo cierto es que, en el Reino Unido, son muchos los británicos que creen haber tenido relaciones con razas de otros mundos. Sí, así como lo lee. Una nueva encuesta ha revelado que cientos de súbditos de la reina afirman haber tenido relaciones con extraterrestres.

SEXO INTERESPACIAL

Varias son las personas que informaron y afirman haber tenido encuentros con seres de otros mundos, y son casi trescientos los casos registrados solamente en el Reino Unido de Gran Bretaña, donde personas de diferentes ámbitos afirman haberse enamorado de un extraterrestre.

En medio de las aperturas tras los diversos confinamientos por el prolongado encierro debido a la pandemia del coronavirus, se realizaron diversas encuestas, en la que la mayoría de los participantes son de Norwich, en el condado inglés de Norfolk, que es considerado uno de los puntos calientes de la actividad OVNI, no solamente en las islas, sino en el mundo. En segundo lugar de entre los ciudadanos que más dijeron notificar tener relaciones sexuales con los extraterrestres fueron los de Bristol, que representan un 23% del total de los habitantes que están convencidos de haber tenido relaciones íntimas con alienígenas.

Las personas que se encargaron de producir las encuestas mencionan que los resultados son difícilmente explicables, pero que los encuestados mostraron convicciones al afirmar sus experiencias. Uno de los integrantes que lideró las entrevistas, Abrams, brindó al diario inglés Daily Star declaraciones en las que decía su punto de vista, que no dejó de dejarlos boquiabiertos.

Explicó que “nos sorprendió notablemente ver cuántas personas afirman haber tenido relaciones íntimas con extraterrestres, particularmente en las ciudades de Norwich y Bristol”. El encuestador agregó: “Debe haber algo en esos lugares que haga que estas experiencias sean más comunes que en el resto del Reino Unido. Quizás realmente están ahí fuera y esta es su forma de comunicarse”.

El mes pasado, la actriz británica Abbie Bela había revelado tener una relación sentimental con un extraterrestre que la “secuestró” después de haber sufrido malas experiencias con los humanos, e incluso dijo que habría que normalizar las relaciones entre especies.

La llamativo de este relato es que Abbie reveló que el encuentro se dio después de que ella quisiera y pidiera que un extraterrestre la “secuestrara” porque se encontraba aburrida, en medio de la pandemia del coronavirus. Poco después, totalmente convencida y seria, la mujer aseguro haber sido abducida por extraterrestres.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir