Cabo Primero Mecánico en Sistemas Artillera Natalia Agustina Encina de Quitilipi, Chaco

“Conocía poco de la Armada y hoy la considero mi segunda familia”

Destinada en el destructor ARA “Sarandí”, la joven de 25 años habló de su ingreso a la Armada

Argentina, sus tareas a bordo de un buque de la Flota de Mar y la añoranza de su ciudad natal.

Puerto Belgrano – A bordo del “Sarandí”, la Cabo Primero Natalia Encina ocupa el rol de

mantenedor y operador de armas. “Presto servicios en el subcargo Armas Tubulares del

Departamento Sistemas”, especificó la marina chaqueña.

La Cabo Primero Encina pertenece al escalafón Mecánico en Sistemas con la orientación Artillería

desde su egreso en la Escuela de Suboficiales de la Armada, en el 2018. Confiesa que conocía poco

de la Armada Argentina, aunque un tío suyo fue Suboficial Primero de Infantería de Marina.

Natalia cuenta que fue personal militar de la Delegación Naval de Corrientes quien se acercó a su

colegio secundario promocionando la carrera: “Dieron unas charlas en la escuela a fines del 2015,

y ese fue el motivo por el que ingresé al año siguiente a la Escuela de Suboficiales de la Armada

(ESSA)”, detalla.

Su familia, que se encuentra aún en Quitilipi, está conformada por su mamá y 5 hermanos, cuatro

mujeres y un varón. “Tengo a mi tío, quien me crió desde chica y es lo más cercano a un padre que

tengo; él me apoyó, ayudó y entrenó para ingresar a la Armada”, dice.

“Donde vivimos, nos conocemos todos; soy del Barrio San Cayetano de Quitilipi. Nací en octubre

de 1997, fui al jardín de infantes y a la escuela primaria en el colegio Nº 159 ‘Doctor Nicolás

Avellaneda’, y el secundario lo hice en el E.E.S. Nº 70 ‘Juan José G. Pisarello’”, rememora la joven

del Chaco.

Agrega que antes de ingresar a la Armada no había salido nunca antes de su provincia. “Al

principio me costó mucho adaptarme sola a esta vida militar porque no conocía a nadie; pero mi

mamá está muy orgullosa y feliz, porque ella sabe lo difícil que fue para mí alejarme de la familia”,

rescata. “Todos los días me motiva a seguir y salir adelante.”

Con el paso del tiempo, Natalia se adaptó a otra provincia y continúa integrándose. Además, está

muy contenta porque fue una guía para su hermana Candelaria, de 23 años, quien también

ingresó a la Armada. “Es de especialidad Comunicaciones y el año que viene estará a bordo de la

fragata ARA ‘Libertad’. Ella ingresó por las cosas que yo le fui comentando y mi mamá está feliz

por las dos.”

De su experiencia embarcada relató que este es su quinto año en el destructor ARA “Sarandí” y

que apenas egresó de la ESSA estuvo unos meses en otro destructor de la Flota de Mar, el ARA

“Heroína”. “En mi actual destino, aprendo muchísimo; es mi trabajo y día a día trato de hacerlo

mejor. Navegamos mucho y la convivencia a bordo es muy buena”, destaca.

Cada vez que puede, vuelve a su Quintilipi natal: “Me fui a los 18 años de casa; sin embargo hoy

considero a la Armada mi segunda familia”, concluye la Cabo Primero Artillera Natalia Agustina

Encina.

