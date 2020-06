Buscan bancarizar a beneficiarios del IFE

La directora ejecutiva de la ANSES Fernanda Raverta, estimó que la totalidad de las personas que cobran el(IFE) estarán bancarizadas cuando finalice ese beneficio, y reconoció que existen “problemas muy puntuales” para pagarlo.

La funcionaria destacó que el IFE, que comenzará a pagarse el lunes 8, llega a 9 millones de personad y admitió que hubo “problemas muy puntuales” para el primer pago de 10 mil pesos.

“Hubo gente que acreditó sus datos y no terminó en el cronograma de pagos. Se trata de casos muy puntuales, pero estamos llegando a la casi totalidad de las familias argentinas que no tienen un ingreso registrado, en este tiempo donde la gente no puede salir de las casas”, subrayó.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir