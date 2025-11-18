Bullrich denunció al secretario general de ATE por «amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática»

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, denunció al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por «amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática» luego de que el dirigente sindical asegurara que su trabajo es «provocar la crisis de este Gobierno» . El sindicalista salió al cruce y afirmó: «Está viendo a sus propios fantasmas que la persiguen».

La funcionaria pidió investigar a Aguiar por sus declaraciones y su actitud, mediante la cual busca «afectar el mandato popular» del presidente Javier Milei.

La denuncia penal fue presentada ante la Justicia Federal por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. En el texto se afirmó que «ante la noticia de la futura presentación por parte del Gobierno nacional de un proyecto de ley de reforma de la legislación laboral, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó una amenaza pública de atentar para provocar «la crisis del Gobierno Nacional»».

«Las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado resultan altamente reprochables», dijo. La declaración a la que se refiere la denuncia fue realizada por el sindicalista en el programa QR, del canal Bravo TV. «Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno», indicó el sindicalista.

La presentación del ministerio ante la Justicia federal justifica que la actitud de Aguiar busca «afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación».