Bullrich acusó al «Chiqui» Tapia de ser un «gerente de la pobreza»

La senadora electa por LLA, Patricia Bullrich, se involucró en la polémica entre la AFA y Estudiantes (LP), y calificó al presdiente del ente regulador del fútbol argentino, Claudio Tapia, como «gerente de la pobreza» .

En declaraciones a Radio Rivadavia, señaló: «Es como los piqueteros con los gerentes de la pobreza: los jefes de la AFA son los gerentes de la pobreza y los clubes son los piqueteros que tienen que pedir un subsidio para poder sobrevivir».

«Los clubes no pueden tener una relación de dependencia, necesitamos una AFA que sea profesional», indicó la exministra de Seguridad.

En diálogo con Radio Mitre, aseguró: «Acá hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación».

«El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total», dijo. «Está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias», añadió.

Se refirió al vínculo entre la AFA y los clubes, y afirmó: «Los tiene de rehenes a los clubes». «Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad. ¿Dónde los tienen agarrados a los clubes?», expresó.

«Si querés ser sociedad anónima, te bajan la caña. Si no, aceptás que hay un título que no estaba previsto y que no está merecido. La AFA regala títulos, entonces es como la inflación: cuando uno emite, los títulos pierden valor», sostuvo.