Buenos Aires: Suspendida de dar clases la docente K por adoctrinar a sus alumnos

Laura Radetich no podrá dar clases mientras es sometida a una investigación administrativa, confirmaron autoridades educativas en la puerta de la escuela donde se grabó el video de la polémica.

Laura Radetich (59), docente de historia de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, fue suspendida provisoriamente después de que se diera a conocer un polémico video en el que se muestra cómo la mujer increpó de manera violenta a un estudiante de cuarto año que cuestionó al kirchnerismo y a la gestión del gobierno de Alberto Fernández.

Luis La Scaleia, supervisor de Secundaria de la Jefatura Distrital 1 de La Matanza, confirmó en la entrada del colegio que la profesora no podrá dictar clases durante el tiempo que dure la investigación. “Se va a proceder a una investigación simple. Se va a revisar el caso con el equipo de conducción, los padres y estudiantes para determinar si es un conducta reiterada de la docente o un hecho aislado. La docente fue separada preventivamente y la investigación se extenderá por algunos días”, dijo el funcionario a este medio.

La misma información fue ratificada por las autoridades de la Dirección de Escuelas bonaerense, que explicaron ante la consulta de este medio: “Durante este procedimiento, la docente no seguirá dando clases”. Al respecto, indicaron: “En situaciones de estas características corresponde realizar una investigación por presunta falta aplicando el artículo 139 del estatuto docente para reunir las pruebas pertinentes y en caso de que corresponda, relevar transitoriamente a la docente de sus funciones”.

En las imágenes, se observa cómo Radetich intentó adoctrinar y exponer a un alumno en plena clase de historia por pensar diferente a ella sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri. El video, grabado por uno de los chicos de cuarto año, se viralizó esta madrugada en redes sociales a partir del posteo de una periodista de Jujuy.

“¿Que esto es gratis? ¿que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, fueron algunas frases de la docente.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir