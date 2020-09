Bruno Cipolini reconoció a joven saenzpeñense que junto a otros estudiantes argentinos lanzarán por primera vez un proyecto propio al espacio

En la tarde del lunes, el intendente Bruno Cipolini junto al presidente del Concejo Deliberante, Pedro Egea y la directora de la Juventud, Verónica Wilcovski, recibió a Federico Collado, un joven saenzpeñense estudiante de ingeniería electrónica en la UTN y que junto a estudiantes de distintas universidades argentinas lanzarán por primera vez un proyecto propio al espacio luego de haber ganado el concurso Open Space destinado a personas menores de 25 años que contó con 300 participantes.

Federico comentó que integra equipo To Infinity and Beyond (TIAB) que está formado por 13 estudiantes de Mendoza, Buenos Aires, Chaco, Misiones, CABA (Ciudad de Buenos Aires) y Salta, de las carreras de Ingeniería Espacial (Unsam), Electrónica (Universidad Tecnológica Nacional y Unsam), Mecatrónica (Universidad Nacional de Cuyo) y Diseño Gráfico (Universidad de Buenos Aires)

También contó que como premio, su equipo junto a otro grupo podrán integrar de forma colaborativa sus proyectos en un único módulo para que viaje al Espacio en 2021, instalado en un nanosatélite de Satellogic.

Este proyecto surgió con la idea de motivar y guiar a los jóvenes a expandir su interés por proyectos espaciales. La tecnología que utilizarán se llama Digital Twin y es un concepto nuevo de la industria moderna 4.0 aplicada al espacio. Además, lanzarán un plan educativo a nivel nacional para brindar concursos y talleres y así convocar a estudiantes de todo el país para que los ayuden a desarrollar su módulo.

El Intendente felicitó a Federico, le manifestó el apoyo y acompañamiento del Municipio.

“Contás con todo el apoyo y acompañamiento del Municipio para lo que necesites, y así sigas poniendo orgullosos a todos los saenzpeñenses. Gracias por tu dedicación”, dijo.

En la ocasión el Ejecutivo hizo entrega de un reconocimiento, destacando el proyecto que se encuentra trabajando el joven estudiante.

