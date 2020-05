Desde la Municipalidad de Sáenz Peña comunicaron que el Intendente Bruno Cipolini brindará una conferencia de prensa el lunes 11 de mayo a las 10 horas en forma on line, donde brindará detalles de las medidas en el marco de las extensión del aislamiento preventivo por COVID 19.

La misma será transmitida en la fan page de Bruno Cipolini.

