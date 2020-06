En la tarde del viernes el intendente Bruno Cipolini anunció nuevas medidas en el marco del Decreto N°520/20. En tal sentido informó que se flexibilizarán algunas actividades.

Comentó que hace 72 horas envió al señor Gobernador de la provincia una nota de consulta y se aguarda respuesta sobre la posibilidad de habilitar deportes de contacto (fútbol, rugby, básquet) en la ciudad, junto con un protocolo sanitario que se acordó con los propietarios de Complejos. Esa solicitud incluye también el retraso de la alarma sanitaria a las 23:30 horas los días viernes y sábados.

Mientras se aguarda la respuesta del Gobernador, se flexibilizan las siguientes actividades:

• Realizar reuniones familiares de hasta 10 personas.

“Reuniones donde toma especial relevancia la RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL de cada vecino dada la imposibilidad de ser fiscalizadas por el estado en cualquiera de sus niveles”, dijo el Intendente.

• Ejercicio físico en espacios públicos HASTA las 19 hs. Esto incluye básicamente actividades aeróbicas, correr o caminatas. NO incluye fútbol en espacios públicos. Luego de ese horario, sigue PROHIBIDA la actividad física en las cuatro avenidas y las plazas. Pero se permitirán caminatas recreativas en cercanías de los hogares.

• Los restaurantes, bares y confiterías podrán abrir sus puertas al mediodía, bajo cumplimiento del protocolo de seguridad.

“Se aguarda la respuesta del gobernador sobre el retraso de la alarma sanitaria a las 23:30 para que puedan abrir a la noche, los viernes y sábados”.

Reforzar las medidas preventivas

El Intendente remarcó que es necesario redoblar el esfuerzo y la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas preventivas como: el lavado de manos, desinfección de los ambientes, uso obligatorio del tapaboca, la distancia entre personas y especial cuidado de los adultos mayores.

Bruno Cipolini anunció nuevas medidas y pidió a los vecinos no relajarse“Más allá del DISTANCIAMIENTO actual, que no sabemos cuánto tiempo más durará, la REALIDAD es que DEBEMOS APRENDER A CONVIVIR con estas medidas preventivas. Son nuestra única herramienta para contener el contagio y proteger a nuestras familias. Como Municipio en general y como intendente en particular, quiero contarles que hemos hecho y estamos dispuestos a seguir haciendo un gran esfuerzo. Si comprendemos nuestra dependencia mutua como integrantes de una comunidad, podremos afirmar, cuando esto termine, que hemos llegado a la meta, todos juntos”, finalizó.

